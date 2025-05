Chi era Stefano, morto sul lavoro nel Napoletano: il giorno prima aveva compiuto 47 anni

Si chiamava Stefano Alborino l’operaio di 47 anni morto a seguito di un grave incidente sul lavoro avvenuto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Residente ad Orta di Atella, nel Casertano, lascia sua moglie e i loro due figli.

Chi era Stefano Alborino, morto sul lavoro a Frattamaggiore

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri quando il 47enne è precipitato dal terzo piano di un palazzo situato in via padre Mario Vergara. L’uomo si trovava lì per completare un lavoro di intonacatura della facciata dell’edificio, all’interno di una corte privata.

L’impatto si sarebbe rivelato fatale per l’uomo, deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul posto sono giunti i tecnici dell’ASL e i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso ed avviare le indagini che dovranno far chiarezza sulla dinamica della vicenda.

Stefano, molto conosciuto e stimato ad Orta di Atella, proprio il giorno prima dell’incidente aveva compiuto 47 anni. Un giorno speciale trascorso insieme alla sua famiglia e, purtroppo, anche l’ultimo. L’uomo lascia la moglie e i due figli adolescenti.

“Il Club Napoli Orta di Atella esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Alborino per la tragica e improvvisa scomparsa del nostro concittadino Stefano. Un pensiero commosso e un abbraccio forte a tutti i suoi cari in questo momento di grande dolore. Che l’anima di Stefano riposi in pace e che la sua memoria rimanga sempre nel cuore di chi lo ha amato” – è il messaggio di cordoglio diffuso dal Club Napoli Orta di Atella.