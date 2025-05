Braceria Murphy’s Law apre anche a pranzo: carne d’autore e panorama da sogno sul Golfo di Napoli

Affacciata su uno dei panorami più spettacolari del Mediterraneo, la Braceria Murphy’s Law di Vico Equense inaugura una nuova stagione di sapori e accoglienza: oltre alla consueta apertura serale, il locale sarà aperto anche a pranzo il sabato e la domenica. Una scelta che coniuga la bellezza del luogo alla volontà di offrire un’esperienza gastronomica completa, pensata per chi ama il buon cibo e i luoghi autentici.

Cucina alla brace d’autore, tra tradizione e innovazione

Lontano anni luce dalla classica idea di pub, la Braceria Murphy’s Law ha saputo trasformarsi negli anni in un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della carne alla brace. Merito di un’impronta culinaria precisa, fatta di ricerca meticolosa delle materie prime, cotture studiate al dettaglio e abbinamenti che sanno sorprendere.

La grande novità è l’introduzione del Progetto Smoked, un ampliamento dell’offerta pensato per gli appassionati dei sapori affumicati e delle lunghe cotture. Il protagonista assoluto è il nuovo Misto Brace Smoked, un piatto ricco e strutturato che unisce:

Brisket di manzo, morbido e succoso, cotto lentamente fino alla perfezione

Pulled Pork, il classico americano dalla carne sfilacciata e saporita

Wings BBQ, ali di pollo marinate e affumicate

Salsicce smoked, gustose e ben bilanciate

Il tutto accompagnato dalle inimitabili patate fritte della casa, un vero must che esalta la sapidità delle carni senza mai sovrastarle.

A rendere ogni boccone ancora più speciale arriva anche il nuovo Braciobread, pane artigianale croccante fuori e morbido dentro, pensato appositamente per abbracciare con delicatezza e sostegno i ripieni alla brace. Una creazione pensata per dare ulteriore valore al piatto, in un equilibrio perfetto tra texture e sapore.

Panorama dalla Braceria Murphy’s Law

Un luogo unico tra cielo, mare e natura

Ma non è solo il palato a uscire appagato da un pranzo o una cena alla Braceria Murphy’s Law: il locale, incastonato nel verde delle colline di Vico Equense, si affaccia su uno dei panorami più emozionanti della Penisola Sorrentina, con una vista che racchiude tutto il Golfo di Napoli.

La posizione elevata regala un colpo d’occhio mozzafiato: tra il blu del mare, il profilo del Vesuvio e i riflessi del sole sulla costa, ogni pasto diventa un momento da ricordare. Che sia un pranzo in famiglia, una pausa dopo una passeggiata o una cena con gli amici, l’atmosfera è quella di un’accoglienza sincera, calda, dal gusto rustico ma curato nei minimi dettagli.

Un’evoluzione continua, nel segno della qualità

Braceria Murphy’s Law è un locale che ha saputo reinventarsi senza mai perdere la propria anima. Un equilibrio che si percepisce in ogni elemento: dalla selezione dei tagli di carne alla cura della cottura, dall’arredo semplice ma studiato alla scelta delle parole nel menù.

Con l’apertura a pranzo del weekend, la Braceria si apre ancora di più al territorio e ai suoi visitatori, offrendo una proposta gastronomica di alto livello in un contesto paesaggistico impareggiabile.

RIEPILOGO INFO

Braceria Murphy’s Law Vico Equense

Dove: Corso Caulino 77, Vico Equense, Italy, 80069

Telefono: +390818028590

Social: Facebook – Instagram