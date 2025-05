NUOVO PAPA/ Chi è Robert Francis Prevost: Leone XIV, il primo Papa statunitense

Eletto il nuovo Papa: è Robert Francis Prevost, il primo pontefice della storia originario degli USA. Ha scelto il proprio nome: Leone XIV.

Leone XIV è il nuovo Papa: i cardinali hanno scelto Robert Francis Prevost

L’8 maggio 2025, dopo un Conclave durato appena 48 ore, il Collegio dei Cardinali ha eletto come 267º papa della Chiesa cattolica Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV . Con questa elezione, Prevost diventa il primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa.

Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Prevost è entrato nell’Ordine di Sant’Agostino nel 1977, emettendo i voti solenni nel 1981. Ha studiato teologia presso la Catholic Theological Union di Chicago e ha conseguito un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense.

Un Pontefice missionario: è il primo Papa statunitense

La sua vocazione missionaria lo ha portato in Perù, dove ha svolto un’intensa attività pastorale e formativa, diventando una figura di riferimento per la Chiesa locale. Nel 2015 è stato nominato vescovo di Chiclayo, incarico che ha ricoperto fino al 2023 .

Nel gennaio 2023, Papa Francesco lo ha nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi, affidandogli il compito cruciale di selezionare i nuovi vescovi per la Chiesa universale. Questo ruolo strategico ha aumentato la sua visibilità e lo ha reso una figura chiave nella Curia romana. Nel settembre dello stesso anno, è stato creato cardinale, ricevendo la diaconia di Santa Monica degli Agostiniani .

Nel solco di Papa Francesco

La sua elezione al soglio pontificio è stata vista come una scelta di continuità con il pontificato di Francesco, soprattutto per la sua attenzione alle periferie, la promozione di una Chiesa sinodale e l’impegno per la giustizia sociale. Leone XIV è noto per le sue posizioni progressiste su temi pastorali, tra cui l’apertura verso i divorziati risposati e l’accento sulla responsabilità ambientale .

Con l’elezione di Leone XIV, la Chiesa cattolica si apre a una nuova fase, guidata da un pontefice che unisce esperienza missionaria, competenza teologica e una visione pastorale in linea con le sfide del mondo contemporaneo.