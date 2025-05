ULTIM’ORA/ Il mondo ha un nuovo Papa: commozione in piazza con la fumata bianca

Poco dopo le 18 di oggi, giovedì 8 maggio, la fatidica fumata bianca ha segnato l’inizio di un momento storico importante: è stato eletto il nuovo Papa, dopo la seconda giornata di votazioni in Conclave.

Fumata bianca: il nuovo Papa è stato eletto

La scia di fumo bianco apparsa sul comignolo visibile da Piazza San Pietro è stata accompagnata dal suono festoso delle campane, simbolo ufficiale della nomina del nuovo Papa e dell’accettazione del ruolo da parte del cardinale eletto.

Sarà un cardinale ad affacciarsi per primo alla balconata di San Pietro per comunicare la celebre frase “Habemus Papam”, annunciando il nome del cardinale eletto e il nome pontificale scelto come Papa. Il Pontefice si presenterà poi alla folla, salutando i fedeli e offrendo la sua prima benedizione.

Prima dell’uscita in veste di nuovo Papa Ufficiale si recherà nella Stanza delle Lacrime per indossare la tradizionale veste bianca. Pregherà, poi, all’interno dalla Cappella, prestando giuramento di fedeltà al suo ruolo e ricevendo gli omaggi di tutti i cardinali