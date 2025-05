Napoli accoglie Papa Leone XIV, il nuovo Pontefice è già sul presepe: sorride e saluta tutti

Napoli rende omaggio a Papa Leone XIV: a poche ore dalla sua nomina ufficiale, oltre ad una pizza dedicata, è già stata realizzata la statuina del presepe con le sue sembianze. Un’opera del maestro artigiano di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio.

Napoli accoglie Papa Leone XIV: è già una statuina del presepe

Un momento storico di fondamentale importanza è stato quello vissuto nella serata dell’8 maggio quando, poco dopo la fumata bianca delle 18:08, il nuovo Pontefice si è presentato al mondo, affacciandosi dall’iconica balconata di piazza San Pietro.

Al secondo giorno di votazioni, ad ottenere la maggioranza è stato il cardinale Robert Francis Prevost che, dopo l’accettazione del ruolo e il primo discorso alla platea, ha dato il via ufficialmente al suo Pontificato, seguendo le orme del suo predecessore Francesco.

Una nomina giunta proprio nel giorno in cui in Campania si tiene un’altra importante cerimonia religiosa: quella della Supplica alla Madonna di Pompei che viene recitata all’interno dell’imponente Santuario. Da Napoli sono subito partiti i primi omaggi al nuovo Pontefice che proprio lo scorso settembre si era recato in Campania, fermandosi a Montoro, in Irpinia.

Di qui la statuina del presepe che ritrae Papa Leone XIV mentre saluta per la prima volta la folla di fedeli giunti in piazza in attesa della prima uscita pubblica. Un’opera che riprende perfettamente tutti i dettagli della veste del Pontefice, realizzata dal maestro Genny Di Virgilio.

“Ho lavorato tutta la notte sulla statuina basandomi su una delle foto scattate ieri dove il Papa, l’americano, sorride e saluta i fedeli” – ha svelato l’artista, intervistato dall’Ansa poco dopo aver presentato il suo nuovo lavoro.