Lavoro al Comune di Napoli, tirocini per cittadini dai 16 ai 59 anni: 600 euro al mese

Il Comune di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai cittadini interessati a prendere parte ai cosiddetti tirocini di inclusione sociale, percorsi lavorativi retribuiti regolarmente con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

A Napoli i tirocini per i cittadini: 600 euro al mese

I tirocini sono finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione favorendo la formazione professionale e l’inserimento/reinserimento di cittadini in condizioni di fragilità sociale e creando le condizioni per un loro futuro inserimento lavorativo stabile.

Si tratta di 860 percorsi lavorativi suddivisi per settore di attività, in base alle inclinazioni del singolo, organizzati nel modo seguente:

Turismo: 248 tirocini;

Servizi alla persona e Servizi alle imprese: 164 tirocini;

Moda, Commercio e Artigianato: 151 tirocini;

Eventi, Cinema e Spettacolo: 150 tirocini;

Edilizia e Meccanica: 147 tirocini;

I tirocini avranno una durata di 12 mesi e avranno luogo nell’ambito del perimetro territoriale di competenza della Città Metropolitana di Napoli per favorire le condizioni di prossimità del servizio. Al tirocinante sarà corrisposta un’indennità di partecipazione pari a 600 euro mensili, erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione, su base mensile, qualora sia inferiore al 70%.

Possono partecipare i cittadini in condizioni di disagio economico e i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, che siano residenti nel Comune di Napoli e che abbiano un’età compresa tra i 16 e i 59 anni. Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata ai Tirocini di Inclusione Sociale del Comune di Napoli e saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.