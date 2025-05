Bambina di 3 anni precipita dalla finestra di casa: ricoverata a Napoli

Momenti di panico a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una bambina di soli 3 anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione. Trasferita d’urgenza in ospedale, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Maddaloni, bambina di 3 anni precipita dalla finestra

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la piccola si trovava nell’appartamento situato al primo piano di uno stabile in via Fabio Massimo. In casa non c’erano i genitori ma i familiari cui la bambina era stata affidata. Improvvisamente sarebbe caduta dalla finestra, per cause ancora in via di accertamento.

La bimba è stata portata d’urgenza all’ospedale civile di Caserta dove ha ricevuto il primo soccorso. I medici avrebbero poi deciso di dare il via al trasferimento presso l’ospedale Santobono di Napoli dove è stata presa in cura. Avrebbe riportato una frattura ad una gamba e alcune contusioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento non è esclusa nessuna pista, nemmeno l’ipotesi di una caduta accidentale.