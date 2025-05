A Torre del Greco un sabato di “Pace, amore e… poesia”: torna il Premio De Filippo

Si intitola “Pace, amore e… poesia” l’evento che promette di riavvicinare la città di Torre del Greco alla cultura e ai versi: durante l’appuntamento sarà presentata la nuova edizione del “Premio Fratelli De Filippo”.

“Pace, amore e… poesia”, pomeriggio alla Don Bosco-D’Assisi

Un pomeriggio dedicato all’arte, alla cultura e alle emozioni più autentiche. Sabato 24 maggio, alle ore 17, la sala teatro dell’Istituto Comprensivo Don Bosco-D’Assisi di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa farà da cornice all’evento “Pace, amore e… poesia”, un incontro che celebra il potere evocativo della parola e l’intensità della musica.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Bricolage, guidata dal presidente Salvatore De Chiara, e dal comitato promotore del “Premio Fratelli De Filippo”, vedrà la presentazione del bando di concorso dell’ottava edizione del prestigioso premio internazionale di poesia.

La presentazione del “Premio Fratelli De Filippo”

Un appuntamento che, anno dopo anno, porta lustro a Torre del Greco, grazie alla passione e all’impegno di un gruppo di instancabili promotori culturali: le professoresse Teresa Civitella, Leonarda Di Meo e Francesca Mari, insieme al dottor Romeo Simonetti. Ormai, un appuntamento fisso per amanti dei versi e scrittori in erba.

L’evento è patrocinato dalla Fondazione Eduardo De Filippo e dal Comune di Torre del Greco, che aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella. Ma non solo: sul palco si alterneranno voci e volti noti del panorama culturale e musicale, come la giornalista e scrittrice Stella Cervasio, il talentuoso musicista Antonio Onorato e i cantanti Arianna Bottigliero e Leo Iezza.

Tra declamazioni poetiche, interventi musicali e riflessioni, il pubblico sarà trasportato in un viaggio emozionale, un inno alla bellezza delle parole e alla forza della poesia. Un’occasione unica, gratuita e aperta a tutti, per riscoprire l’importanza della cultura come strumento di condivisione e arricchimento collettivo.

Un appuntamento da segnare in agenda, perché la poesia – quando incontra il cuore – è capace di cambiare il mondo.