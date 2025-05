Apre il Belvedere delle meraviglie: la passeggiata con vista mozzafiato sul mare di Napoli

Un nuovo punto panoramico è stato restituito ai cittadini di Bacoli: si tratta del Belvedere della Marina Grande, tornato a splendere dopo anni di incuria e degrado, destinato a diventare uno dei luoghi privilegiati per ammirare la meraviglia del Golfo di Napoli.

Bacoli, apre il Belvedere della Marina Grande: sul mare di Napoli

Una passeggiata da sogno per cittadini, visitatori e turisti che potranno giungere direttamente in spiaggia, fermandosi ad ammirare un panorama mozzafiato, tra mare cristallino e la maestosità del Vesuvio sullo sfondo. Un nuovo spazio aperto al pubblico che, a breve, sarà ufficialmente inaugurato.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha spiegato: “È vostro! Abbiamo completato la liberazione del belvedere alla Marina Grande di Bacoli. Non più baracche abusive, topi, degrado e rifiuti ma fiori e panchine, ed un nuovo spazio finalmente libero, con un panorama mozzafiato, tra spiaggia, mare ed il Vesuvio sullo sfondo”.

“Sarà utile per le tante famiglie che qui godono di ore di relax, per i bambini, per tutti. Sarà vissuto dai turisti. Guardatelo adesso, finalmente pulito, calpestabile. Così abbiamo completato la passeggiata in sanpietrini che dalla Tomba di Agrippina porta alla sabbia”.

“Tra qualche giorno lo inaugureremo, alla presenza della comunità. A partire dai residenti. La città è un mosaico sensazionale di emozioni ed incanto. Solo curandone ogni pezzettino, possiamo ricomporre un’opera meravigliosa. Mai più luoghi degradati. Riprendiamoci la bellezza, insieme, cambiamo la nostra terra, un passo alla volta”.