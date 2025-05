Si sente male mentre sta cenando con i genitori, tragedia in Campania: è morta a 6 anni

Tragedia nel Casertano dove una bambina di soli 6 anni è morta dopo essersi sentita male a casa, durante la cena con i suoi genitori.

Malore a cena: bambina di 6 anni morta nel Casertano

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità di Santa Maria a Vico, dove viveva la famiglia della piccola. Sarebbero stati proprio i genitori a portarla d’urgenza all’ospedale di Marcianise quando, mentre cenavano tutti insieme, la bimba avrebbe accusato il malore.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la bimba già era in cura presso un ospedale napoletano. Giunta presso il pronto soccorso dell’ospedale casertano, si è spenta poche ore dopo. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha già sequestrato le cartelle cliniche dei due ospedali per dare il via alle indagini, oltre a disporre l’autopsia sul corpo della vittima.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia Avagliano e Vigliotti per la prematura scomparsa della piccola Marianna. In questo momento di grande dolore, l’intera comunità si stringe con affetto alla famiglia, condividendo il peso di questa immensa sofferenza” – si legge nella nota di cordoglio diffusa dall’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico.