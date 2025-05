Morta a 17 anni per lavorare: Anna ha perso la vita durante il suo primo giorno di lavoro

Aveva solo 17 anni Anna Chiti, la studentessa dell’istituto nautico Venier di Venezia morta al suo primo giorno di lavoro su un catamarano nei pressi della darsena della Marina di Sant’Elena. Si tratta dell’ennesima vittima che va ad aggiungersi al triste e lungo elenco di coloro che hanno perso la vita semplicemente per lavorare.

Anna Chiti: morta a 17 anni al primo giorno di lavoro

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ma pare che la giovane sia caduta in acqua morendo impigliata nell’elica, durante le manovre di attracco. Bisognerà far luce anche sulla posizione lavorativa di Anna: pare fosse stata ingaggiata per una prova dallo skipper dell’imbarcazione adibita al trasporto dei turisti, dunque non avrebbe firmato alcun contratto di lavoro.

Controversa anche la questione riguardante le mansioni della ragazza. Stando a quanto denunciato dal papà della vittima, Anna era stata ingaggiata per fare l’interprete, fornendo appunto spiegazioni ai turisti stranieri, mentre invece in quel momento stava effettuando le operazioni di attracco.

Dai filmati recuperati dalle telecamere di sorveglianza, si vede la giovane che, con la cima in mano, scivola in acqua e pur aggrappandosi per risalire verso il catamarano, nel tentativo di salvarsi, viene trascinata sott’acqua, verso l’elica.

Un episodio doloroso che deve far riflettere sull’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema cruciale per frenare la scia di morti che, sempre più spesso, perdono la vita semplicemente lavorando.