Diventa macchinista o capotreno: a Napoli l’Open Day di Rail Academy, la scuola dei mestieri ferroviari

Open Day a Napoli: porte aperte alla formazione ferroviaria

Un Open Day per chi vuole entrare nel mondo del lavoro ferroviario: è l’iniziativa di Rail Academy, scuola di formazione per macchinisti, capitreno e tutte le figure specializzate più richieste dal mercato.

La ferrovia è uno dei settori in maggiore espansione nel panorama italiano, con una crescente domanda di personale tecnico. Macchinisti, capitreno, manutentori e agenti polifunzionali sono oggi figure ricercatissime, non solo dalle grandi aziende pubbliche ma anche dai tanti operatori privati in crescita costante, come GTS Rail ed altre imprese ferroviarie con le quali Rail Academy è in contatto.

Per far conoscere questa realtà e tutte le sue opportunità, Rail Academy organizza un Open Day gratuito il prossimo 10 giugno 2025 nella sede di Napoli, al Centro Direzionale – Isola E5 – presso il Centro Congressi Tiempo. Un’occasione unica per incontrare lo staff dell’azienda leader nella formazione del personale ferroviario, visitare la sede, confrontarsi con i formatori e scoprire i corsi in partenza a settembre e novembre.

I vantaggi per i partecipanti

Durante l’evento verranno presentate le figure professionali più richieste, le prospettive lavorative, i programmi didattici e sarà possibile ricevere orientamento gratuito. Inoltre, chi parteciperà potrà accedere a una promozione speciale, valida fino al 30 giugno 2025, che prevede l’iscrizione ad un prezzo agevolato per i corsi di condotta dei treni ad un prezzo di 9.990 euro, finanziabile grazie ad una convenzione con Intesa Sanpaolo.

“Vogliamo accompagnare i giovani verso percorsi professionali solidi, ben retribuiti e con una forte richiesta da parte del mercato. Il treno, oggi, può essere una scelta di vita e di carriera.”, spiega Gaetano Brancato, istruttore riconosciuto dall’ANSFISA, settore ferroviario.

Studenti in aula durante i corsi teorici Rail Academy

Un evento pensato per informare, orientare e soprattutto ispirare chi è alla ricerca di una professione tecnica stabile, con una domanda crescente e stipendi competitivi. L’evento è aperto a tutti, su prenotazione. Nel corso della giornata sarà possibile partecipare alle presentazioni dei corsi attivi e in partenza a settembre e novembre.

Una carriera nel mondo delle ferrovie: sconti per chi partecipa all’Open Day

All’Open Day sarà poi possibile conoscere nel dettaglio le professioni ferroviarie e i relativi percorsi abilitanti, ricevere orientamento gratuito e colloqui individuali con il team di Rail Academy, ascoltare testimonianze reali di chi oggi lavora sulle ferrovie.

Una scuola che forma per davvero

Rail Academy non è un semplice centro di formazione: riconosciuta dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA)è una vera e propria scuola dei mestieri ferroviari, con sede a Bari e Napoli, dove è attiva da diversi anni ed ha già formato decine di macchinisti, preparatori del treno e capitreno, tutti già assunti presso GTS Rail ed altre imprese ferroviarie.

I corsi nel capoluogo partenopeo riprenderanno a partire dal settembre 2025 presso il Centro Congressi Tiempo, al Centro Direzionale, dove Rail Academy ha stabilito la propria sede partenopea.

I locali della Rail Academy

I corsi sono progettati secondo gli standard europei, con docenti certificati, materiali aggiornati, simulazioni pratiche e un’attenzione costante alla sicurezza, alla qualità e alla spendibilità immediata del titolo.

Non sono richieste competenze pregresse: per accedere ai corsi basta il diploma di scuola superiore e l’idoneità psico-fisica certificata. L’Open Day del 10 giugno rappresenta un’occasione concreta per dare una svolta alla propria vita professionale.

Rail Academy è il punto di partenza ideale per chi sogna una carriera solida, tecnica, ben retribuita e in continua evoluzione. Perché il futuro viaggia su rotaia. E comincia da Napoli, il 10 giugno.

Open Day, dove si terrà: contatti e mappa

La sede principale di Rail Academy si trova a Bari, ma i corsi saranno avviati anche a Napoli, presso il Centro Direzionale. L’Open Day si terrà presso il Centro Congressi Tiempo. Per partecipare bisogna prenotarsi a questo link.

Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, Isola E5, scala A

Per contattare Rail Academy

Sito web: www.railacademy.it – modulo contatti

Sede Operativa: Via Sasha Muciaccia, 15, 70132 Bari

Telefono: 080 5820417 / 375 5172189

Facebook: Rail Academy

Instagram: RailAcademy

Linkedin: Rail Academy