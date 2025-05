Esce dall’ospedale di Torre del Greco e scompare nel nulla: Aniello si era fermato al bar

La trasmissione Chi l’ha Visto ha rilanciato ancora una volta l’appello dei familiari di Aniello Comentale, il 67enne di Gragnano scomparso da Torre del Greco la mattina del 17 luglio 2024. Sono trascorsi circa 10 mesi dall’ultimo avvistamento, ma dell’uomo ancora non c’è nessuna traccia.

Si cerca Aniello: il farmacista scomparso da Torre del Greco

Aniello, farmacista di professione, aveva trascorso la notte al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Il mattino successivo, tuttavia, avrebbe detto ai medici di sentirsi bene e, dopo aver firmato le dimissioni, sarebbe uscito dal nosocomio. La sua ultima immagine risale proprio a quel momento, catturata dalle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale.

In quel fotogramma si vede il farmacista, in pantaloncini e con gli occhiali da sole: occhiali che, a detta della moglie, non sarebbero i suoi. Si sospetta, dunque, che qualcuno potrebbe averglieli prestati. Dalle indagini, inoltre, è emerso che Aniello, dopo essere uscito dall’ospedale, si sarebbe fermato in un bar nelle vicinanze per chiedere un bicchiere d’acqua. Con sé non ha né documenti né cellulare.

Aniello ha molti amici, è conosciuto e benvoluto da tutti, non solo a Gragnano ma anche altrove. Familiari e conoscenti non riescono a spiegarsi cosa possa essere successo e soprattutto non riescono a rintracciarlo ormai da 10 mesi. Le indagini continuano ora a partire proprio da quel bar dove il 67enne si sarebbe fermato lo scorso 17 luglio: dopo aver bevuto, dove si è diretto Aniello? Non si esclude che possa essersi allontanato in treno e dunque trovarsi, in questo momento, in un luogo più o meno distante da Torre del Greco.