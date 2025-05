Carmela trovata morta in casa a 42 anni, gli inquirenti: “Forse qualcuno l’ha strangolata”

Carmela Quaranta trovata morta in casa a Mercato San Severino

Svolta nelle indagini sul decesso di Carmela Quaranta, la donna di 42 anni ritrovata morta il giorno di Pasqua nel suo appartamento di Mercato San Severino, in provincia di Salerno: nella giornata di lunedì è stato fermato l’ex compagno della vittima, un 56enne.

Era lo scorso 20 aprile quando il corpo di Carmela era stato ritrovato già privo di vita in camera da letto. La donna risultava irreperibile ormai da giorni ed era stata una sua amica a presentarsi sotto la sua abitazione per capire il motivo di quell’assenza. Di qui la macabra scoperta e l’avvio delle indagini che, solo in questi ultimi giorni, hanno portato alla luce alcuni significativi indizi.

A seguito dell’esame autoptico svolto sul corpo della vittima, infatti, sono stati rilevati alcuni segni compatibili con un tentato strangolamento. Carmela, dunque, secondo quest’ultima pista, non si sarebbe tolta la vita ma, al contrario, avrebbe subito una brutale aggressione.

Nell’elenco dei sospettati, al momento, c’è il nome del suo ex compagno, un uomo di 56 anni. Totalmente estraneo ai fatti, invece, il marito della donna che erroneamente era stato menzionato in qualche articolo di giornale ma che, tuttavia, non è stato mai coinvolto nelle indagini.

Ad oggi proseguono le indagini per omicidio volontario. Secondo gli inquirenti vi sarebbero una serie di gravi indizi di colpevolezza a carico del 56enne, raccolti grazie alle indagini tradizionali, all’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche oltre ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, ai dati di posizionamento Gps e alle testimonianze pervenute.