Manfredi non è più juventino: “Ora tifo Napoli. Mi è venuto quasi un infarto durante la partita”

In occasione del match decisivo di venerdì 23 maggio, che potrebbe incoronare il Napoli come campione d’Italia, anche il sindaco Gaetano Manfredi, che si è sempre professato tifoso della Juventus, ha espresso il suo totale appoggio alla squadra della sua città.

Manfredi non più juventino: “Ora tifo Napoli”

Il primo cittadino napoletano avrebbe addirittura fatto un passo indietro, dichiarandosi non più juventino ma totalmente napoletano: “Nella vita ci sono tante conversioni ed anche questa è una conversione. Sto veramente tifando Napoli”.

“Sto tifando Napoli sia perché sono il sindaco di questa città ma anche perché sento davvero una partecipazione emotiva. Devo dire che ho sofferto nel vedere in parallelo la partita dell’Inter contro la Lazio e quella del Napoli contro il Parma e mi è venuto quasi un infarto. Ho sperimentato sulla mia pelle la partecipazione”.

Il sindaco seguirà la partita Napoli-Cagliari direttamente dallo stadio Maradona, quella che, in caso di vittoria, potrebbe dare ufficialmente il via all’attesissima festa scudetto. Le celebrazioni ufficiali, tuttavia, dovrebbero prendere il via nel pomeriggio di lunedì con la sfilata di ben due bus scoperti, con a bordo la squadra, attraverso il lungomare Caracciolo.

La grande festa potrà essere seguita anche attraverso i maxischermi che saranno installati nelle vicinanze per consentire a tutti di poter ammirare il passaggio del bus scoperto.