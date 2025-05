Si lasciano, tenta di ucciderla e poi si toglie la vita. Daniela è grave in ospedale: come sta

Resta ricoverata in gravi condizioni Daniela Strazzullo, la donna di 31 anni rimasta ferita questa notte, tra Volla e Ponticelli, dopo essere stata colpita da un proiettile alla testa a seguito di un tentato omicidio-suicidio.

Omicidio-suicidio tra Volla e Ponticelli: 31enne in gravi condizioni

Stando a quanto emerso, Daniela si trovava in auto insieme a Ilaria Capezzuto, la 34enne ritrovata priva di vita sull’asfalto, a pochi metri dalla vettura. Sarebbe stata proprio lei ad aprire il fuoco contro la 31enne per poi uscire dall’automobile e togliersi la vita, con la stessa arma, a poca distanza.

I motivi alla base dell’aggressione, seguita dal gesto estremo, si legherebbero alla fine della relazione amorosa tra le due donne. Probabilmente Ilaria non avrebbe accettato l’allontanamento dall’ex compagna, agendo con violenza con l’intento di mettere fine alla vita di entrambe.

Daniela, che era alla guida dell’auto, è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale del Mare di Ponticelli. Considerando la natura della lesione causata dallo sparo, le condizioni della giovane sono apparse sin da subito critiche. Attualmente è ricoverata in imminente pericolo di vita ma non si hanno ulteriori aggiornamenti. Come rende noto l’Ansa, entrambe le donne sono risultate già note alle forze dell’ordine.