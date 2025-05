Morte cerebrale per Daniela: la 31enne colpita in testa dalla compagna che si è tolta la vita

Morte cerebrale per Daniela Strazzullo

Morte cerebrale per Daniela Strazzullo, la donna di 31 anni rimasta gravemente ferita nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla testa, esploso dall’ex compagna, Ilaria Capezzuto, mentre si trovavano in auto, tra Volla e Ponticelli.

La giovane sarebbe giunta all’Ospedale del Mare in condizioni critiche. Nel corso delle ore le sue condizioni sarebbero peggiorate sempre di più. Stando a quanto rende noto Il Mattino è attualmente in corso la procedura per accertare la morte cerebrale della ragazza.

Un dramma che ha scosso l’intera cittadinanza partenopea e che si legherebbe ad una presunta relazione amorosa ormai giunta al capolinea. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, si sarebbe trattato di un tentativo di omicidio-suicidio.

Sarebbe stata Ilaria Capezzuto, di 34 anni, a esplodere un colpo di pistola contro la 31enne, non accettando la rottura tra le due. Dopo averla lasciata agonizzante in auto, si sarebbe allontanata dalla vettura e, dopo pochi passi, con la stessa arma, si sarebbe tolta la vita.