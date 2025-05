Scomparsa nel Napoletano, è stato ritrovato il corpo di Martina: è morta a 14 anni

Tragedia nel Napoletano dove è stato ritrovato nella notte il corpo senza vita di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola nella serata dello scorso 26 maggio.

Scomparsa da Afragola Martina Carbonaro: la ragazza è morta

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il cadavere della giovane sarebbe stato ritrovato nascosto in un edificio nei pressi dell’ex stadio Moccia, ad Afragola. Martina quel giorno si era allontanata dicendo alla madre che sarebbe tornata presto ma, invece, non è più rientrata in casa.

I genitori della 14enne, oltre a denunciare la scomparsa ai carabinieri, hanno lanciato anche una serie di appelli sui social, chiedendo a chiunque avesse notizie dalla figlia di contattare le forze dell’ordine. La madre ha raccontato che quel giorno Martina avrebbe incontrato il suo ex fidanzato.

Al momento la pista più accreditata da parte degli inquirenti è quella dell’omicidio. Ipotesi, che tuttavia dovrà essere confermata nel prosieguo delle indagini. Tra i sospettati c’è l’ex fidanzato di Martina che è stato portato in caserma.

“Siamo tutti profondamente addolorati per l’orrore dell’inaccettabile morte di una adolescente di 14 anni, a cui è stato tolto il diritto di vivere. E’ una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile. Esprimo alla famiglia di Martina il più profondo cordoglio della Città di Afragola e sono certo che nulla resterà di intentato nelle indagini in corso per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato. Ringrazio i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per la professionalità e la tempestività dimostrate sul piano operativo con il coordinamento della Prefettura e dell’autorità giudiziaria e con il supporto dell’efficiente sistema di videosorveglianza comunale” – ha dichiarato il sindaco di Afragola, Antonio Pannone.