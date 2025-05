Martina ritrovata morta a 14 anni, l’ex fidanzato: “L’ho uccisa perché mi aveva lasciato”

Avrebbe confessato l’omicidio l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni ritrovata priva di vita in un edificio nascosto nei pressi dell’ex stadio Moccia, ad Afragola, dopo pochi giorni dalla scomparsa.

Scomparsa Martina Carbonaro ad Afragola: sarebbe stata uccisa

“L’ho uccisa perché mi aveva lasciato” – avrebbe confessato il 19enne, portato in caserma a seguito del ritrovamento della giovane, nonché sua ex fidanzata. Avrebbe dichiarato di aver aggredito la ragazza, “colpevole” di averlo lasciato e di non voler tornare più con lui.

Stando a quanto emerso, Martina sarebbe stata uccisa con un oggetto contundente, una grossa pietra che si trovava all’interno di quell’edificio dove, nella notte, la 14enne è stata ritrovata priva di vita. A denunciarne la scomparsa, era stata la famiglia della vittima.

Lo scorso lunedì 26 maggio, Martina era uscita per incontrare delle amiche e mangiare un gelato con loro. Quel giorno, però, non avrebbe più fatto rientro in casa, facendo scattare le ricerche. Soltanto nella notte i carabinieri della compagnia di Casoria e i colleghi di Castello di Cisterna hanno recuperato e identificato il corpo della 14enne, tra le urla strazianti dei familiari giunti sul posto.

L’ex fidanzato, fermato come sospettato dell’omicidio, avrebbe poi raccontato tutto. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.