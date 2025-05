Chi è Alessio e cosa ha fatto dopo aver ucciso Martina. I genitori: “Era provato. Non dormiva”

Si chiama Alessio Tucci il ragazzo di 19 anni arrestato per l’omicidio di Martina Carbonaro, con l’accusa di aver ucciso l’ex fidanzata di soli 14 anni, nascondendo il corpo in un edificio abbandonato di Afragola.

Chi è Alessio Tucci: il 19enne che ha ucciso Martina Carbonaro

La giovane risultava scomparsa dallo scorso lunedì 26 maggio e solo nella notte tra martedì e mercoledì è stata ritrovata cadavere. Stando a quanto ricostruito, Martina quel giorno era uscita a prendere un gelato con una sua amica. In un video registrato negli attimi che hanno preceduto la tragedia, diffuso dal TG1, si vede la 14enne che passeggia con una coetanea e Alessio. Lui, già visibilmente agitato, si porta più volte le mani al viso.

L’amica di Martina poi li lascia soli e i due ragazzi raggiungono l’edificio abbandonato dove la 14enne sarebbe stata colpita più volte con una pietra, fino a perdere la vita. Subito dopo, Alessio sarebbe tornato a casa “per farsi una doccia” e poi avrebbe addirittura partecipato attivamente alle ricerche, mostrandosi affranto dinanzi ai familiari della giovane, pur sapendo benissimo dove e in che condizioni si trovasse.

Pare che Martina avesse troncato quella relazione circa due settimane fa, dopo aver ricevuto uno schiaffo dal ragazzo. Fermato dai carabinieri, lui ha confessato di averla uccisa in quanto “colpevole” di non voler più tornare insieme a lui.

Sconvolti anche i genitori del ragazzo che hanno dichiarato: “Alessio da giorni era provato per la fine della relazione con Martina Carbonaro. Aveva trascorso molte notti senza dormire. Non avremmo mai immaginato che potesse commettere un atto del genere”.

Alessio, stando alle parole di chi lo ha conosciuto, fino a quel momento pare non avesse mai dato segni di squilibrio, al contrario tutti lo descrivono come un bravo ragazzo che dopo aver abbandonato la scuola aveva iniziato a lavorare insieme al papà come muratore. In realtà poi, per la famiglia di Martina che lo aveva accolto calorosamente in casa, si è rivelato un “mostro”, proprio come dichiarato dalla mamma della 14enne.