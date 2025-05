I campioni del Napoli diventano supereroi, la meravigliosa opera all’aperto: dove vederla

A seguito della vittoria dello scudetto da parte della SSC Napoli, una spettacolare installazione è apparsa in città, tra i suggestivi edifici del Centro Direzionale, dove i calciatori e l’allenatore Conte sono rappresentati nelle vesti di supereroi.

Campioni del Napoli come supereroi: l’opera al Centro Direzionale

Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’azienda Guerri, di Alfredo Guerri, che ha voluto rendere omaggio agli eroi azzurri con un evento che si è posto come obiettivo quello di celebrare la bellezza e il valore dell’arte nella comunità.

In occasione della festa aziendale, lo scorso lunedì è stata presentata alla comunità un’installazione artistica originale di Carmine Monteleone, con illustrazione dello scudetto di Federica Petrone. L’opera è permanente e sarà visionabile a tutti, in ogni momento, presso l’isola E2 del Centro Direzionale di Napoli.

Si tratta di un’installazione che non solo racconta la grandezza dei giocatori, ma che trasforma lo spazio pubblico in un’esperienza emozionante e condivisa. L’arte è un motore di connessione, crea valore per il territorio e unisce le persone attraverso il linguaggio universale della bellezza.

L’opera riempie un intero muretto dell’isola E2 mettendo in mostra i protagonisti di questo quarto scudetto. C’è l’allenatore Conte nei panni di Superman, affiancato dal capitano Di Lorenzo e da Lukaku nelle vesti di Hulk. Non manca McTominay, che diventa Capitan America, e tutti gli altri componenti della squadra.