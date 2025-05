A 15 anni distrugge casa con l’ascia e picchia i genitori: avevano scoperto che si drogava

Arrestato dai carabinieri a Portici un ragazzo di 15 anni che, a seguito di una violenta lite in famiglia, avrebbe cercato di distruggere l’appartamento con un’ascia, scagliandosi contro i suoi genitori.

Portici, ragazzo arrestato: lite con i genitori a colpi di ascia

Protagonista della vicenda un ragazzo che un mese fa ha compiuto 15 anni e oggi dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, porto e detenzione di arma bianca. Tutto è partito dalla segnalazione da parte di un padre esasperato, giunta ai Carabinieri che sono intervenuti in un appartamento, a Portici, per una lite in famiglia.

L’uomo ha il sospetto che suo figlio abbia problemi di droga e, preoccupato, fa analizzare le urine del ragazzo che risulta poi positivo agli oppiacei. Così il papà, un 50enne, rimprovera il figlio che va su tutte le furie, si reca nell’area attrezzi da giardino e prende un’ascia.

Armato, danneggia le pareti esterne dell’abitazione e distrugge i vetri delle grate. Minaccia poi di morte il padre che intanto si è barricato in casa allertando i carabinieri. Anche la madre del ragazzo tenta di placarlo ma senza riuscirci. Il 15enne a mani nude prima prende a pugni le altre finestre, riducendole in frantumi, poi aggredisce i genitori, infine scappa scavalcando il muro di recinzione.

I carabinieri sequestrano l’ascia e si mettono alla ricerca del ragazzo. In pochi minuti viene rintracciato e boccato in via IV novembre nei pressi della Circumvesuviana di Portici/Bellavista. Il ragazzo, costantemente ostile e prepotente anche verso i carabinieri, con comportamenti di sfida e arroganza, è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei.