A Napoli visite mediche e esami gratis, il presidio permanente dell’ASL: come funzionerà

Presidio Asl per visite mediche gratis in Piazza Garibaldi, a Napoli

Siglato l’accordo tra ASL Napoli 1 Centro, Comune di Napoli e Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto La Bella Piazza, che prevede l’installazione di un presidio sanitario permanente in piazza Garibaldi per garantire ai cittadini, soprattutto ai più fragili, di poter usufruire di visite mediche gratis.

A Napoli visite mediche gratis: il servizio a Piazza Garibaldi

L’intesa siglata prevede che, sulla base di un calendario giornaliero a rotazione, siano presenti in piazza, negli spazi adiacenti la “Portineria Garibaldi” (civico 152), diversi servizi della ASL Napoli 1 Centro, per fornire ai cittadini e alle cittadine in modo vicino e gratuito interventi di prevenzione, informazione e educazione sanitaria.

I servizi, che saranno gestiti da operatori sanitati della ASL Napoli 1 Centro – in prosieguo al progetto regionale in materia di prevenzione “Mi Voglio Bene” – andranno dalla medicina di base alla prevenzione sia oncologica che di altre patologie, dallo screening per malattie infettive ai servizi di veterinaria, agli interventi di prevenzione e riduzione dei rischi delle persone che vivono situazioni di particolare vulnerabilità.

A questo presidio fisso si aggiunge, ogni sei mesi, un’importante opportunità di prevenzione. Sabato 31 maggio, dalle ore 9:00 alle 18:00, sarà presente in Piazza Garibaldi (lato ingresso Galleria Commerciale – Corso Umberto) un truck dell’ASL Napoli 1 Centro dedicato agli screening oncologici.

I cittadini potranno effettuare gratuitamente mammografie, pap-test e ricevere un kit per la prevenzione del tumore del colon-retto, utile alla raccolta delle feci per la ricerca del sangue occulto. Un ulteriore passo concreto verso una sanità di prossimità, inclusiva e capillare, per un accordo che dà ulteriore spinta a “La Bella Piazza”, progetto di co-gestione pubblico-privato dell’area Nord di Piazza Garibaldi che ha come finalità quella di migliorare la qualità del vivere nella piazza attraverso un intreccio di attività sociali, socio sanitarie e di educazione alla salute, culturali e di rigenerazione urbana.

L’iniziativa sarà presentata domani, venerdì 30 maggio, alle ore 11:00, presso la Portineria Garibaldi (Piazza Garibaldi 152) dal direttore generale ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, l’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, l’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada e Andrea Morniroli in rappresentanza di Dedalus.