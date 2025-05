FAI premia il progetto dell’istituto Degni: le Cento Fontane tornano al centro dell’attenzione

Il FAI premia il lavoro dei ragazzi dell'Istituto Degni per la valorizzazione delle Cento Fontane

Un riconoscimento all’impegno per la memoria storica del territorio: l’Istituto Francesco Degni di Torre del Greco ha ricevuto una menzione di merito nell’ambito del concorso nazionale promosso dal FAI.

Il progetto, incentrato sulla valorizzazione del monumento delle Cento Fontane, ha ricevuto un premio speciale. A raccontarcelo è la professoressa Elvira Scognamiglio, docente che ha coordinato con passione e dedizione il lavoro degli studenti.

Cento Fontane protagoniste a Torre del Greco: riconoscimento FAI all’Istituto Degni

Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano.

La fondazione, nell’anno 2024-2025, ha proposto alle scuole di ogni ordine e grado un “compito di realtà” per scoprire e valorizzare il territorio. L’obiettivo è stimolare gli studenti alla scoperta di aspetti storici, artistici e culturali e coinvolgerli in momenti di esplorazione.

Le classi 3E e 5E, dell’Istituto Francesco Degni di Torre Del Greco, hanno partecipato al concorso “Raccontiamo il patrimonio: nuove narrazioni“, una serie di racconti ispirati al monumento delle Cento Fontane della città vesuviana.

Le Cento Fontane: monumento storico e culturale

Le Cento Fontane, monumento storico e di grande valore simbolico per Torre del Greco, rappresentano una delle testimonianze più significative della storia idrica e urbana della città. Le Fontane costituivano un punto terminale dell’antico acquedotto che convogliava le acque provenienti dai monti circostanti verso il centro abitato.

Oggi, purtroppo, il monumento versa in condizioni di degrado e rischia l’oblio. Iniziative come quella promossa dal FAI, sono cruciali per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni alla sua tutela e recupero.

“Gli studenti dell’Istituto Francesco Degni, nell’ambito della Unità di apprendimento di educazione civica, si sono documentati in merito alla storia del sito e in seguito hanno realizzato in aula degli elaborati di scrittura creativa“, così ha presentato il progetto la prof.sa Scognamiglio, orgogliosa del risultato ottenuto.

Menzione di merito: progetto realizzato dagli studenti

Al concorso hanno preso parte circa 1700 scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia. Il Degni si è distinto ottenendo una menzione di merito tra le scuole secondarie di II grado.

“Gli studenti hanno effettuato un sopralluogo guidato del sito scelto nell’ambito delle attività di PCTO. In gruppo sono stati stimolati nella ricerca della storia del sito e a riflettere sulla reale possibilità di sviluppo del monumento delle Cento Fontane“, così la prof illustra il progetto realizzato dai suoi alunni.

“I racconti e i testi teatrali scritti dagli studenti sono stati vere e proprie pietre preziose: ognuno con uno sguardo originale e profondo sul monumento delle Cento Fontane“, spiega la professoressa Elvira Scognamiglio.

Dall’arte alla realtà: risultati concreti per le Cento Fontane

Dal concorso del FAI sono scaturiti anche sviluppi concreti. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati effettuati rilievi tecnici da parte della GORI e di altri tecnici specializzati per accertare la natura di un ruscelletto d’acqua emerso proprio nei pressi del monumento delle Cento Fontane.

L’interesse suscitato dal progetto, dalla scoperta di questo rivolo d’acqua e dall’attenzione mediatica hanno contribuito a riportare l’attenzione su un bene troppo spesso dimenticato. “In questo percorso, bisogna ringraziare anche la redazione di Vesuviolive.it, che con il suo lavoro, ha evidenziato la necessità di una cura più assidua e di una ristrutturazione capillare del sito. È doveroso riconoscere il ruolo dell’informazione nella tutela del patrimonio“, racconta ancora la professoressa.

I risultati sono stati positivi e soddisfacenti per tutti gli studenti, incrementando conoscenze storiche e competenze. L’intero progetto si è rivelato un’esperienza formativa completa, capace di coniugare ricerca, creatività e cittadinanza attiva.

L’iniziativa del fondo FAI con l’Istituto Degni, ha portato conseguenze concrete, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e a stimolare azioni reali di tutela per un importante monumento cittadino.