Ucciso dal parcheggiatore abusivo dopo il lavoro: aveva 30 anni e una bimba di 4 mesi

Si chiamava Santo Salvatore Giambattista Re, il ragazzo di 30 anni, pasticciere di professione, ucciso ieri a coltellate da un parcheggiatore abusivo sul lungomare Ognina, a Catania (Sicilia), a pochi passi dalla pasticceria Quaranta, una delle più note di Catania, dove il giovane lavorava.

Santo ucciso da un parcheggiatore a Catania: aveva 30 anni

Stando a quanto si apprende, Santo stava per tornare a casa dalla sua famiglia, ad aspettarlo c’erano sua moglie e la loro bimba di appena 4 mesi. Per cause ancora da accertare è stato brutalmente colpito da un parcheggiatore abusivo, extracomunitario di 37 anni, che dopo l’aggressione sarebbe scappato via.

Santo sarebbe stato accoltellato alle braccia, al tronco e all’addome, finendo in codice rosso all’ospedale di Cannizzaro dove, poco dopo, si è spento per sempre. Il posteggiatore è stato bloccato dalle forze dell’ordine ed arrestato in flagranza di reato per omicidio aggravato.

Un omicidio che ha scosso l’intera comunità che ora invoca a gran voce giustizia per Santo, un ragazzo perbene, un lavoratore esemplare che ora, purtroppo, non potrà più veder crescere la sua bambina di soli 4 mesi.