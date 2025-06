Ciao Martina, oggi l’ultimo saluto alla 14enne: lutto cittadino nel giorno dei funerali

E’ il giorno del dolore a Napoli per l’addio a Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa brutalmente dall’ex fidanzato: oggi, 4 giugno, si terranno i funerali della giovane vittima di femminicidio e per l’occasione l’amministrazione comunale di Afragola ha dichiarato il lutto cittadino.

Addio Martina, uccisa ad Afragola: oggi i funerali

I funerali si svolgeranno alle ore 15:00 nella Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova, presieduti dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha dichiarato il lutto cittadino per l’intera giornata.

“Il 4 giugno 2025, alle ore 15, nella Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova, Afragola darà l’ultimo saluto a Martina Carbonaro. Sua Em.za il Cardinale don Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, presiederà il rito esequiale” – si legge in una nota diffusa dal Comune di Afragola.

“Facendosi interprete del dolore di tutta la comunità afragolese, il Sindaco Prof. Antonio Pannone ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 183/2025 del 03/06/2025 con la quale è stato proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Si invita tutta la cittadinanza a unirsi al cordoglio per questa gravissima e incolmabile perdita, stringendosi intorno ai familiari e agli amici di Martina“.

Intanto, sono stati resi noti i risultati dell’autopsia effettuata all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania: Martina non sarebbe morta sul colpo ma dopo alcuni minuti di agonia e sofferenza. Dopo averla ferita gravemente a colpi di pietra, Tucci avrebbe occultato il corpo e, probabilmente, in quel frangente la 14enne era ancora viva.