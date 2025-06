Ruben è morto a 11 anni mentre faceva la doccia, forse un malore: la tragedia in Campania

Nella serata del 4 giugno si terrà un incontro di preghiera seguito da una fiaccolata per il piccolo Ruben, il bambino di 11 anni morto mentre faceva la doccia nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno).

Montecorvino piange Ruben, il bambino morto sotto la doccia

Sarebbero stati i genitori del piccolo a precipitarsi in bagno preoccupati, non vedendolo uscire da molto tempo. Lì avrebbero ritrovato il figlio accasciato in doccia, già privo di sensi. Lo avrebbero preso e portato sul letto ma, probabilmente, in quel momento era già deceduto.

In attesa dei risultati dell’autopsia, il medico legale ha effettuato l’esame esterno del cadavere, fornendo le prime ipotesi sul decesso. Al momento quella più accreditata si lega ad un possibile malore che avrebbe potuto colpire il bambino proprio mentre si trovava sotto la doccia, senza dargli nemmeno il tempo di chiedere aiuto ai suoi genitori.

Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità di Montecorvino, dove Ruben era molto conosciuto e benvoluto per il suo essere gentile, educato e sempre sorridente. Un ragazzino di 11 anni, pieno di vita e di sogni da realizzare, che aveva fatto del ballo la sua più grande passione, diventando già un talentuoso ballerino di danza classica.

“La scomparsa del piccolo Ruben, a soli 11 anni, ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutti noi. Un dolore profondo ha attraversato l’intera comunità dei Picentini, stretta oggi nel silenzio e nel raccoglimento. Ci uniamo con commozione al dolore della famiglia, con rispetto e vicinanza. A Ruben, un pensiero tenero e infinito. Che il suo sorriso rimanga per sempre nei ricordi di chi lo ha amato” – è il messaggio di cordoglio del sindaco Alessandro Chiola.

“Il sindaco Alessandro Chiola e l’amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano, interpretando il profondo senso di dolore che ha colpito l’intera comunità, parteciperanno, mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 20:00, a un momento di preghiera presso la Chiesa di San Bernardino, seguito da una fiaccolata in ricordo del piccolo Ruben. La fiaccolata si snoderà per le strade di Pugliano capoluogo. Non facciamo mancare la nostra vicinanza alla famiglia” – si legge nella nota dell’amministrazione comunale.