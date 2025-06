Agguato nella notte a Napoli: spari contro due ragazzi di 22 e 24 anni

Agguato nella notte a Napoli, in via Sanità, dove due ragazzi, di 22 e 24 anni, sono rimasti gravemente feriti nel corso di una sparatoria.

Agguato a Napoli nella notte: feriti due ragazzi

Stando ad una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, i due sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi dall’arma maneggiata da un terzo uomo che si trovava a bordo di uno scooter. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga.

I due ragazzi avrebbero raggiunto autonomamente l’ospedale Vecchio Pellegrini per ricevere assistenza. Il 22enne avrebbe riportato una grave ferita alla gamba destra, è stato ricoverato in codice rosso ma pare non sia in pericolo di vita. Il 24enne, invece, a causa di una ferita al torace è stato trasferito presso l’ospedale civico di Caserta dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire al responsabile, non ancora identificato.