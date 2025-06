È napoletana una delle stazioni più incantevoli al mondo: vince il premio internazionale

Un nuovo importante riconoscimenti per la Linea 6 della metropolitana di Napoli: la stazione San Pasquale si è aggiudicata il premio internazionale BIG SEE Architecture Award 2025, nella sezione Architettura.

La stazione San Pasquale di Napoli vince il premio BIG SEE 2025

Realizzata da Webuild su progetto dell’architetto italo-sloveno Boris Podrecca e arricchita con opere dell’artista austriaco Peter Kogler, la stazione San Pasquale rientra tra le nuove “Stazioni dell’Arte” che, da luglio 2024, arricchiscono il patrimonio artistico underground metropolitano di Napoli.

La stazione, che fa parte della Linea 6 si estende per 5,5 chilometri con 8 stazioni collegando il quartiere Fuorigrotta con la centrale Piazza Municipio. Al suo interno si presenta come un vero e proprio capolavoro architettonico snodandosi in cinque differenti livelli per una lunghezza di 100 metri e un’altezza di 35 metri.

La struttura è stata costruita quasi come se fosse una discesa nel mare, ricordando il relitto di un antico vascello posato nelle profondità del mare evocato da grossi pannelli colorati in tre distinte declinazioni di blu che rivestono le pareti simulando le onde marine. L’idea del natante inabissato è rievocata anche dalla presenza degli oblò simulati sulle pareti in corten che ricoprono il corpo centrale della stazione, che fungono anche da punto di illuminazione del piano banchina.

La stazione partenopea rappresenta un vero e proprio gioiello riconosciuto a livello mondiale e a confermarlo è la vittoria del premio BIG SEE che punta a valorizzare progetti visionari e innovativi in tutto il mondo.

“I diversi trattamenti superficiali e la polifonia dei diversi materiali stabiliscono un dialogo tra la struttura tecnologicamente avanzata e il suo contesto storico, conferendo al sito un’identità distintiva. Le uscite in superficie si inseriscono in un design a piazza aperta, che si riflette in un edificio che si estende per cinque piani sotto il livello del mare” – si legge nella motivazione del premio.

La stazione San Pasquale, costruita da Webuild in collaborazione con il socio Moccia Irme, si colloca nella parte centrale della Riviera di Chiaia. La realizzazione della fermata è stata anche una occasione di riqualificazione di Largo Pignatelli che si estende a ridosso dell’omonima Villa, trasformata in una nuova e accogliente piazza arricchita di panchine e spazi verdi, con la piantumazione di nuove essenze arboree.