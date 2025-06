Referendum 8 e 9 giugno 2025 a Napoli: seggi, orari e su cosa si vota. Tutte le info

Con i Decreti del Presidente della Repubblica del 31/03/2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 75, del 31/03/2025, sono stati indetti 5 referendum popolari abrogativi per:

1. contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione;

2. piccole imprese – licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale;

3. abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

4. esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione;

5. cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Referendum: regolarmente costituiti i seggi e sostituiti 138 Presidenti

Si sono regolarmente costituiti i 924 seggi (884 ordinari e 40 speciali) aperti in città per i Referendum abrogativi.Sono stati sostituiti complessivamente 138 Presidenti (127 per i seggi ordinari e 11 per quelli speciali).Nelle ultime consultazioni elettorali – le Europee del 2024 – le surroghe erano state 236.Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli uffici delle Municipalità cittadine rimarranno aperti per tutta la durata del voto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali.

Gli elettori della Repubblica Italiana iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli, che non siano in possesso della tessera elettorale o che la abbiano smarrita, deteriorata, esaurita negli spazi, oppure ne abbiano subito il furto o si trovino sprovvisti dell’etichetta di aggiornamento della tessera per cambio di abitazione, possono recarsi, presso gli uffici delle Municipalità nel cui territorio risultino anagraficamente residenti per il rilascio delle tessere e/o duplicati, muniti di apposito documento di riconoscimento:

– con la specifica denuncia, in caso di furto;

– con la tessera deteriorata, in caso di deterioramento;

– con la tessera esaurita negli spazi, in caso di esaurimento degli spazi;

– con l’autodichiarazione, in caso di smarrimento.

In tal senso oltre agli orari ordinari, gli uffici saranno aperti anche nelle date e negli orari indicati di seguito:

• domenica 8 giugno – dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

• lunedì 9 giugno – dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

Resta sempre a disposizione dell’utenza anche la sede centrale del Servizio Statistica e Servizi Demografici, sita alla II Traversa privata Via dell’ Epomeo, 2 – parco Quadrifoglio che effettua, con gli stessi orari, il rilascio delle tessere e/o duplicati e tagliandi adesivi.

Gli elettori potranno rivolgersi per informazioni al Servizio Statistica e Servizi demografici componendo i seguenti numeri:

081/7958417 – 081/7958508 – 081/7959064

Gli Uffici delle sedi territoriali delle dieci Municipalità sono di seguito indicati: