Si accascia a terra per un malore, dramma in vacanza: è morto sulla nave da crociera

Tragedia a bordo di una nave da crociera: un uomo di Baiano, in provincia di Avellino, è morto mentre era in viaggio, a seguito di un malore che lo avrebbe colpito improvvisamente. Aveva circa 60 anni ed era in compagnia di sua moglie, alcuni familiari e amici.

Morto sulla nave da crociera: colpito da un malore

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo avrebbe avvertito un malore proprio mentre viaggiava a bordo della nave. Nonostante i tentativi di assistenza messi in campo, per lui, purtroppo non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

L’uomo si sarebbe accasciato a terra per poi perdere la vita. La vittima si trovava a bordo di una nave della celebre compagnia Msc, insieme ad una comitiva del Baianese. Una vacanza che si sarebbe trasformata in una vera e propria tragedia per i familiari e gli amici dell’uomo. Una notizia che si è già diffusa tra la comunità baianese, sconvolta dal dolore.