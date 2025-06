Dal pedaggio al rimborso: così Telepass rivoluziona la mobilità per chi lavora

Telepass: le opzioni per chi viaggia per lavoro

Non solo caselli: oggi la mobilità professionale si gestisce con un’app. Ecco le soluzioni Telepass per chi è sempre in viaggio.

Rimborsi da compilare, scontrini da conservare, accessi da gestire e costi da organizzare. Per chi lavora sul territorio, ogni spostamento è un’attività da controllare. In un mondo sempre più digitalizzato, anche la mobilità professionale merita strumenti all’altezza. È qui che entra in gioco Telepass, che ha rivoluzionato la sua offerta per semplificare davvero le trasferte lavorative.

Non solo pedaggi: tutto in un’unica piattaforma



Oggi Telepass ti accompagna ben oltre l’autostrada. La piattaforma consente di gestire accessi a parcheggi, ZTL, traghetti, ma anche taxi, treni, carburante, ristoranti e hotel. Il tutto monitorabile e tracciabile da un’unica app, con report digitali e controllo spese in tempo reale.

Due offerte, due modi diversi di lavorare



Chi gestisce team e veicoli aziendali può contare su TBusiness, una soluzione digitale per controllare i costi, impostare limiti di spesa e accedere al cashback del 2%. Le fatture e i movimenti si gestiscono in pochi clic, mentre l’IVA sui pedaggi è interamente detraibile.



Se invece sei un libero professionista, TBusiness Pro è pensato per aiutarti a tenere tutto sotto controllo: dal carburante al parcheggio, dal taxi al pranzo di lavoro. Con carta Mastercard e app dedicata, è tutto più fluido e trasparente.

Promo attiva fino al 30 giugno



Il servizio Telepass con Viacard cambia tariffa dal 1° giugno 2025 a 3,90 euro per dispositivo. Chi sceglie ora la formula evoluta può approfittare della promozione attiva: canone gratuito per 12 mesi su TBusiness Pro, oppure offerta su misura per aziende che attivano TBusiness entro il 30 giugno 2025.

Per ulteriori informazioni se sei una Partita IVA clicca qui, se sei una piccola media impresa clicca qui.