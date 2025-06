Gettò dal balcone un bambino: Samuele è morto a 4 anni, sconto di pena per il domestico

Sconto di pena per Mariano Cannio, il domestico ritenuto responsabile del decesso del piccolo Samuele Gargiulo, il bambino morto a soli 4 anni, a Napoli, dopo essere stato lanciato dal balcone di casa.

Napoli, bambino gettato dal balcone: sconto di pena per Cannio

Era il 27 settembre 2021 quando il piccolo Samuele perse la vita dopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione, situata in via Foria. A farlo cadere sarebbe stato il domestico, Mariano Cannio, che lavorava per la sua famiglia e in quel momento si trovava con lui mentre la mamma, incinta all’ottavo mese di gravidanza, era in bagno.

Ad oggi, la condanna iniziale di 18 anni richiesta per Cannio sarebbe stata modificata con uno sconto di pena: i giudici della terza corte di assise avrebbero firmato una condanna di 12 anni per l’ex domestico ritenuto responsabile della morte del piccolo Samuele.

Sarebbe stato confermato l’omicidio aggravante ma esclusa l’aggravante della minorata difesa, oltre al riconoscimento di alcune attenuanti generiche e del vizio parziale di mente. Cannio, condannato per omicidio volontario, dunque, resterà in carcere ottenendo, però, uno sconto di pena che non fa altro che accentuare il dolore dei familiari della giovanissima vittima.