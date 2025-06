Si prega per il piccolo Pietro, il bimbo di 9 mesi in coma al Santobono: come sta

Nella serata del 10 giugno, a Villammare, si terrà una veglia di preghiera per il piccolo Pietro, il bambino di 9 mesi ricoverato al Santobono in gravi condizioni, giunto al nosocomio pediatrico partenopeo in coma lo scorso giovedì.

Tutti in preghiera per Pietro: il bambino in coma al Santobono

Il piccolo, residente a Vibonati, in provincia di Salerno, sarebbe giunto in coma presso il pronto soccorso del Santobono lo scorso giovedì, dopo il suo arrivo all’ospedale di Sapri. Il bimbo riporterebbe alcune fratture in diverse parti del corpo oltre ad un edema cerebrale.

Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda e nel farlo è stata disposta la sospensione della potestà genitoriale della madre nei confronti del piccolo e del suo fratellino maggiore. Un atto considerato dovuto per garantire la piena tutela dei bambini per tutta la durata delle indagini.

Stando a quanto emerso, quel giorno la madre si era recata a scuola per prelevare il figlio maggiore all’asilo di Sapri. Il piccolo, di 9 mesi, sarebbe rimasto a casa con il compagno della donna. L’ipotesi degli inquirenti contempla la possibilità che le fratture rilevate sul corpo del piccolo possano essere state causate proprio all’interno dell’abitazione familiare.

Ciò che è certo è che il quadro clinico del bimbo resta gravissimo, nonostante i due interventi neurochirurgici effettuati dall’equipe medica del Santobono. Intanto, alle ore 19:00, la comunità di Villammare si riunirà presso la parrocchia Maria Santissima di Portosalvo per una veglia di preghiera dedicata al piccolo Pietro.