Entrano nel suo negozio nel Napoletano e lo uccidono davanti al papà: chi era Pasquale

Aveva 45 anni Pasquale Buono, l’uomo ucciso nella serata di ieri ad Afragola, all’interno del suo negozio di intimo situato in Corso Italia. Si tratta del secondo agguato registrato in pochi giorni nel Napoletano.

Chi era Pasquale Buono: ucciso ad Afragola nel suo negozio

Pasquale si trovava nel suo negozio, in pieno centro cittadino, quando poco dopo le 19:00 due uomini, arrivati a bordo di uno scooter col volto coperto, hanno fatto irruzione all’interno del punto vendita, puntando le armi contro la vittima.

Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, Pasquale sarebbe stato colto di sorpresa alle spalle, perdendo la vita sotto gli occhi terrorizzati di suo padre. Sarebbero stati ben tre i colpi fatali esplosi dai malviventi che avrebbero pianificato quella che si è rivelata essere una vera e propria esecuzione.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. Ad accorrere sul luogo del delitto sono stati anche gli agenti del commissariato di Afragola e il magistrato di turno. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire ai responsabili.

Pasquale era incensurato ma gli investigatori avrebbero scoperto qualche forma di vicinanza tra lui e alcune persone legate al clan Moccia. Potrebbe essersi trattato, dunque, di un agguato di stampo camorristico, tra l’altro probabilmente collegato a quello avvenuto circa 24 ore prima a Cardito, dove a perdere la vita è stato il 56enne Antonio Vitale, già noto alle forze dell’ordine.

Una vicenda che ancora una volta ha sconvolto l’intera comunità di Afragola, già scossa per il recente omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa brutalmente in un edificio abbandonato dall’ex fidanzato 19enne, Alessio Tucci, attualmente in carcere.