De Luca: “Un napoletano in Israele. Lo stanno portando in un bunker”. È Antonello Sannino

Durante un intervento a margine degli Stati Generali della Cultura tenutisi al Teatro Bellini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un appello per il rientro in Italia di Antonello Sannino, presidente dell’Arcigay Antinoo di Napoli, attualmente bloccato in Israele.

«Un nostro concittadino, Antonello Sannino, è rimasto bloccato in Israele. Abbiamo appena ricevuto un messaggio. Era, credo, con il corpo diplomatico e in queste ore lo stanno trasferendo in un bunker situato a quattro piani sottoterra», ha dichiarato De Luca.

La notizia è stata confermata anche dallo staff del governatore, che ha sottolineato come la presenza di Sannino in Israele sia stata colpita dall’improvviso aggravarsi della situazione geopolitica in Medio Oriente.

«C’è una forte preoccupazione per i droni iraniani – ha aggiunto De Luca – ma al momento Sannino è bloccato lì, senza sapere quando potrà tornare. Colgo l’occasione per rivolgere un appello urgente: si faccia il possibile affinché ai nostri concittadini, agli italiani e in particolare a Sannino, sia consentito di rientrare immediatamente in patria».

Il governatore ha concluso sollecitando un intervento delle istituzioni italiane per garantire la sicurezza dei cittadini all’estero coinvolti in situazioni di emergenza internazionale.