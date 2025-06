Allarme Scabbia in Italia, aumentano i casi: cos’è, sintomi e come si trasmette

Aumentano in Italia i casi di scabbia, una malattia infettiva che si manifesta con chiari sintomi e si trasmette tramite il contatto con le persone contagiate: a lanciare l’allarme è stata la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse.

Scabbia in Italia: cos’è, sintomi e come si trasmette

La scabbia è una malattia della pelle causata da un’infestazione da parte di un tipo di acaro, il Sarcoptes Scabiei. Si tratta di un disturbo contagioso che può diffondersi in modo molto rapido ma che può essere risolto senza problemi.

La scabbia si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con i soggetti infetti oppure con i tessuti (vestiti, indumenti, biancheria da letto) infestati dal parassita. Il sintomo principale della malattia è un prurito intenso che tende ad accentuarsi soprattutto durante la notte e non è altro che la reazione locale scatenata dai parassiti, dalle loro uova e dai loro residui. In alcuni casi le lesioni sulla pelle risultano molto evidenti e si manifestano con papule rossastre (simili a brufoletti).

Le aree del corpo maggiormente interessate sono i polsi, gli spazi interdigitali delle mani e dei piedi, l’ombelico e il girovita, l’area sotto il seno, le ascelle e la zona genitale. I bambini possono manifestare prurito soprattutto sul cuoio capelluto, sul volto, sul collo, palmo delle mani e pianta dei piedi.

Per prevenire il contagio in casa è necessario lavare tutti i capi di abbigliamento a temperatura alta (almeno 60 gradi). In caso di sospetta sintomatologia bisogna rivolgersi al proprio dermatologo di fiducia. La scabbia viene trattata efficacemente con specifiche creme e lozioni che sarà lo specialista a prescrivere al paziente.