Va a lavoro nel ristorante e muore, ucciso a 17 anni dopo una festa: tragedia in Campania

Tragedia a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua (in provincia di Caserta), dove un ragazzo di soli 17 è stato ucciso a coltellate, all’interno della cucina di un ristorante per ricevimenti dove lavorava.

Dramma a Caserta: ucciso a 17 anni nella cucina del ristorante

Stando a quanto emerso, al termine di una cerimonia tenuta all’interno del locale, sarebbe scoppiata una discussione in cucina, tra i dipendenti. La lite sarebbe divenuta sempre più accesa fino a sfociare nella violenza: ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 17enne, deceduto dopo essere stato colpito con un coltello.

Si chiamava Alagie Sabally ed era originario del Gambia. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il fendente avrebbe intaccato alcuni organi vitali, causandone la morte sul colpo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Durante la notte un dipendente sarebbe stato fermato ed avrebbe confessato le sue colpe. Nel corso della colluttazione avrebbe riportato anche lui diverse ferite.

Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area delle cucine e del locale dove questa mattina riprenderà il lavoro della Scientifica.