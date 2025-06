Vasco Rossi pazzo dei napoletani: “Siete il pubblico più caldo che c’è, i campioni d’Italia”

Si è rivelata un successo la prima data del doppio concerto di Vasco Rossi a Napoli: subito dopo il live l’artista ha voluto ringraziare la città, pronto ad esibirsi ancora una volta allo stadio Maradona anche questa sera.

Vasco Rossi dopo il concerto a Napoli: “Il pubblico più caldo”

Vasco Rossi ha scatenato la platea partenopea al ritmo dei suo più grandi successi, da Vita Spericolata a Albachiara, passando per Vivere, Quante Volte, Buoni o Cattivi, C’è chi dice no e tante altre canzoni che hanno segnato la sua carriera. Non sono mancati omaggi alla canzone napoletana e in particolare a Pino Daniele, grande artista partenopeo nonché suo collega e amico.

“Napoli, cantate talmente bene che potrei anche non cantare, però voglio cantare anche io. Siete caldissimi, siete il pubblico più caldo che c’è. Napoli…gente di passione. Questa sera sono felice di essere in questo stadio campione d’Italia. Complimenti com…plimentissimi. Napoli ci vediamo domani” – si legge nel post diffuso sui social dall’artista subito dopo il live.

Già a pochi giorni dal debutto, Vasco Rossi aveva voluto celebrare la città e i napoletani: “Finalmente a Napoli. Faremo esplodere lo stadio di gioia. Dopo tre anni torno al Maradona con due concerti consecutivi. Questo stadio e Maradona sempre nel cuore, un’emozione pazzesca. A Napoli mi lega l’affetto della gente, il calore delle persone e la loro generosità. Ogni volta è una riconferma di amore reciproco. Per dirla come il poeta Napule è mille colori”.