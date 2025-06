Va a lavoro e non torna più a casa, tragedia nel Napoletano: Pasquale muore nell’incendio

Tragedia a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove un uomo è morto a seguito di un incendio divampato in un terreno agricolo poco distante dal campo dove stava lavorando come bracciante.

Massa Lubrense, segnala incendio dove lavora: è morto

Si chiamava Pasquale De Angelis ed aveva 65 anni il bracciante ritrovato privo di vita, disteso sul terreno, con segni di bruciature sul corpo. Nel tardo pomeriggio di lunedì era stato proprio lui a segnalare un principio d’incendio tra le campagne della località Sant’Agata, nei pressi dell’azienda agricola per cui lavorava regolarmente.

Pasquale si sarebbe dato da fare per circoscrivere le fiamme ed evitare il peggio, finendo risucchiato dal fumo e facendo perdere le sue tracce. Sarebbe stata sua moglie a lanciare l’allarme, non vedendolo rientrare in casa anche quando l’incendio era ormai stato domato.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato qualche ora dopo, nei pressi del punto centrale dell’incendio, con bruciature sul corpo e in particolare sulle braccia. La salma è stata posta sotto sequestro e l’autorità giudiziaria ne ha disposto l’autopsia per risalire alle cause esatte del decesso.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Campania, provocando un’altra vittima. Intanto proseguono le indagini sul caso per ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda.