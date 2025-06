Incidente frontale sulla Statale 90: ferita una donna incinta

Grave incidente stradale nella giornata di ieri lungo la Statale 90, nel territorio di Mirabella Eclano (AV), dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. A bordo dei veicoli, condotti da un 36enne e un 25enne, viaggiava anche una donna in stato di gravidanza.

L’impatto è stato violento. Il conducente più giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, mentre l’altro guidatore e la passeggera incinta sono stati accompagnati al nosocomio di Ariano Irpino. Fortunatamente, nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso.