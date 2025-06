Arriva la Rinfrescata Temporalesca, temporali e aria scandinava a Napoli: fino a quando

Torna il maltempo in Italia a causa di un piccolo vortice che condizionerà il tempo soprattutto al Sud, con temporali che si abbatteranno anche su Napoli e la Campania.

Torna il maltempo: temporali a Napoli e in Campania

Dopo il passaggio dell’anticiclone africano, che ha dato vita alla prima vera ondata di calore della stagione, una goccia di aria fresca in quota sta scivolando verso le regioni del Mezzogiorno, provocando piogge intense accompagnate da un repentino calo delle temperature.

Un capovolgimento climatico che sta facendo sentire i suoi effetti anche a Napoli e in tutta la Campania, spingendo la Protezione Civile Regionale a diramare un avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido per l’intera giornata di oggi, 18 giugno.

A chiarire il quadro meteorologico fornendo previsioni accurate sulle prossime giornate è stato Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo, che ha sottolineato: “Avremo lo spostamento nord-sud di un piccolo vortice in quota, associato ad aria di lontana estrazione scandinava: in altre parole, questo vortice chiuso, come una goccia di aria fresca in rapido spostamento verso le regioni meridionali, provocherà rovesci e un calo delle temperature fino in Sicilia, causando la fine della prima ondata di calore del 2025 su tutta l’Italia”.

“Le prossime ore vedranno ancora il fiorire di locali temporali sulle regioni centrali e a tratti tra Campania, Basilicata e Puglia. Entro giovedì anche le estreme regioni meridionali saranno interessate da una rinfrescata temporalesca: le temperature massime scenderanno anche in Sicilia sotto i 30 gradi. Gli ombrelli si apriranno specie in Basilicata e Campania”.

“Il weekend dovrebbe veder tornare il sole quasi ovunque con un rialzo già diffuso della colonnina di mercurio al Centro-Nord, al contrario del Sud dove i valori termici sono previsti leggermente sotto la media del periodo“.

Si tratterebbe, tuttavia, soltanto di una parentesi temporanea che già, tra il 23 e il 29 giugno, potrebbe essere superata con il ritorno dell’anticiclone africano. Vista la distanza temporale bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.