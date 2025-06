Lacrime in Campania per Guido, il poliziotto penitenziario morto: aveva solo 31 anni

Si chiamava Guido Giovanni Marro ed era originario di Cervinara (Avellino) il poliziotto penitenziario di 31 anni morto a seguito di un grave incidente avvenuto a Savigliano, in provincia di Cuneo.

Incidente, morto un poliziotto di Cervinara: aveva 31 anni

Il 31enne campano, residente a Saluzzo, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’auto lungo la Strada Provinciale 662. Il giovane sarebbe deceduto sul colpo, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari.

Una notizia che ha sconvolto non solo la provincia di Cuneo, dove Marro svolgeva la professione di poliziotto penitenziario, ma anche il suo paese d’origine, Cervinara. In tanti hanno voluto ricordarlo postando messaggi di cordoglio sui social.

“Non ci credo, mi ricordo di te quando venivi al centro dove lavoravo con mamma che solo a nominarti gli brillavano gli occhi per il ragazzo perbene, attento, studioso e amorevole che eri. Davvero le parole sono superflue, la vita è davvero ingiusta. Dai tanta forza a mamma, papà e tuo fratello da lassù” – si legge in uno dei post pubblicati.

“Non so perché ma appena l’ho saputo, d’istinto ho iniziato a scorrere conversazioni, guardare foto, aprire cassetti e cercare ricordi. Mi sono fermato un attimo a riflettere. Manca l’aria, poi, d’un tratto, tutto si blocca e realizzi. Fa male Guido, fa troppo male. Non doveva andare così, darei qualsiasi cosa per poterti stringere un’ultima volta come facevamo ogni volta che ci incontravamo” – ha scritto un amico.

“Voglio ricordarti per la tua allegria, il tuo spirito scherzoso, per l’amico caro e l’anima pura che eri. Il mio compagno di banco, il mio compagno di giochi. Ti abbiamo amato tutti e tutti ti ameremo per l’eternità. Ciao amico mio” – ha concluso.