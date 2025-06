Tragedia in Campania, fulminato da un filo scoperto bagnato: è morto nel suo garage

Tragedia a Castelvetere, in provincia di Avellino, dove un uomo è rimasto fulminato da un filo scoperto bagnato mentre si trovava nel garage della sua abitazione: è morto sul colpo.

La vittima è Nicolino Forte, un uomo di 65 anni, pensionato e residente in Contrada Caccialepre. Si sarebbe recato all’interno del garage per lavorare su una vecchia betoniera, per cercare di rimetterla nuovamente in moto.

Proprio in quel momento, però, sarebbe venuto a contatto con un filo scoperto bagnato che lo ha fulminato. Per l’uomo non ci sarebbe stato scampo: avrebbe perso la vita sul colpo. Un drammatico incidente domestico che si è concluso con il decesso del 65enne.