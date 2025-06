Lutto a Napoli, è morto il giornalista Ermanno Corsi: storico volto del Tgr Campania

Lutto nel giornalismo italiano: si è spento la scorsa notte, al Policlinico di Napoli, il giornalista Ermanno Corsi, storico volto noto del TGR Campania, morto all’età di 85 anni.

Morto il giornalista Ermanno Corsi: aveva 85 anni

Corsi ha lavorato in Rai, per il Tgr Campania, dal 1978 al 2004, conducendo telegiornali e tribune politiche. Per diciotto anni è stato anche presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania e, nel passato, ha collaborato con diverse testate giornalistiche.

Corsi era residente a Napoli, nella zona di Santa Lucia, amava la sua città e soprattutto il mare. Stando a quanto reso noto dalla Rai, per sua volontà non ci saranno i funerali. La salma sarà cremata e le ceneri saranno sparse nel Golfo di Napoli.

Ad annunciare per primo sui social la sua scomparsa è stato il condirettore del Tgr Rai, Antonello Perillo, che ha scritto: “Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del giornalismo, della cultura e della famiglia Rai. Ci ha lasciati Ermanno Corsi, un gigante dell’informazione targata Servizio Pubblico. Giornalista, scrittore, saggista, è stato per lunghi anni presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Galantuomo d’altri tempi. Aveva 85 anni. Lo porterò sempre nel mio cuore”.

“Scompare uno dei volti storici del giornalismo italiano. Decano e presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, fu l’anima del telegiornale regionale. Ha contribuito con passione e competenza a raccontare il volto autentico della nostra terra“ – con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato la scomparsa di Ermanno Corsi.