Un malore improvviso si è rivelato fatale per un uomo di 50 anni nel primo pomeriggio sabato 21 giugno, mentre si trovava all’interno di un supermercato situato tra Salerno e Pellezzano, in via dei Greci, nei pressi delle fonderie Pisano.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe accasciata al suolo durante la spesa, presumibilmente a causa di un infarto. Immediato l’intervento dei soccorritori, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine: agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza hanno effettuato gli accertamenti di rito. L’episodio ha profondamente scosso clienti e dipendenti del punto vendita, rimasti turbati dall’accaduto.