Si terranno nel pomeriggio i funerali di Gaetano Pane, il medico 47enne originario di Nocera Inferiore, stroncato da un infarto subito dopo aver terminato il proprio turno al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni.

Specializzato in chirurgia toracica presso il Secondo Policlinico dell’Università Federico II di Napoli, il dottor Pane aveva prestato servizio anche presso l’ospedale “Umberto I” della sua città natale. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo aveva appena lasciato il reparto e si era diretto al parcheggio interno del nosocomio per raggiungere la propria auto. Una volta salito a bordo, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. È stato un infermiere, notando il corpo riverso sul volante, a lanciare l’allarme. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: i colleghi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Medico riservato, ma molto stimato nel panorama sanitario nocerino, Pane era fratello di Alessandro Pane, noto urologo della zona. Profondo il cordoglio tra amici, colleghi e pazienti. Commosso il ricordo del sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi – neurochirurgo all’Umberto I – che lo ha voluto salutare con un messaggio pubblico sui social:

“Ciao Gaetà, te ne sei andato com’eri vissuto: in silenzio, alla fine del tuo turno, dopo aver fatto il tuo dovere fino all’ultimo. Ti conoscevo da sempre, dai tempi dell’università con tuo fratello. Eri una persona giusta, semplice, vera. Onore a te, Gaetano. Non ti dimenticherò.”

La comunità medica e cittadina si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.