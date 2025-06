Dopo settimane di coma, Mario D’Inverno si è spento nelle ultime ore. Il giovane di Acerra, conosciuto in città e molto seguito sui social, è deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a inizio aprile. Dipendente di una nota azienda pirotecnica, era rimasto gravemente ferito e non aveva più ripreso conoscenza.

Sui social, in tanti stanno lasciando messaggi di affetto e commozione. Mario era diventato popolare su TikTok grazie ai video realizzati con gli amici nella Galleria Umberto I di Napoli, dove condivideva momenti di spensieratezza, balletti e sorrisi che avevano conquistato migliaia di utenti.

Poco tempo fa, aveva annunciato con la compagna l’arrivo della loro bambina: una gioia spezzata troppo presto. Mario faceva anche parte della AMDA Squadra Annunziata di Acerra, dove ricopriva il ruolo di battente. Proprio da lì è arrivato uno dei messaggi più sentiti: “La tua presenza ha lasciato un’impronta profonda. Anche se sei andato via troppo presto, continuerai a ispirarci ogni giorno”.

Un’intera comunità lo ricorda oggi per la sua simpatia, umanità e autenticità. Il mondo dei social lo saluta con dolore e gratitudine.