Chi erano Matteo e Melissa: fidanzati morti a 23 e 22 anni mentre andavano al mare

Sono Matteo Ferrara e Melissa Rea le vittime dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri a San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca (nel Casertano): i due fidanzati si stavano dirigendo verso il mare quando, a seguito di un grave incidente, avrebbero perso la vita.

Incidente Sessa Aurunca, addio Matteo e Melissa: fidanzati morti

I due ragazzi, a bordo di uno scooter, si sarebbero scontrati con un’auto all’altezza di un distributore di benzina posto lungo la Strada Provinciale 81. Entrambi sarebbero sbalzati dal mezzo perdendo la vita sul colpo, a pochi secondi di distanza l’uno dall’altra.

Matteo aveva 23 anni e lavorava come carabiniere a Milano. In questi ultimi giorni si trovava in Campania per un periodo di vacanza che avrebbe dovuto trascorrere con la famiglia e la fidanzata. Melissa, invece, aveva 22 anni ed era una studentessa universitaria. Nativa di Piedimonte Massicano, viveva nella zona di San Sebastiano con il padre, la madre e la sorella gemella.

Giovani e innamorati, Matteo e Melissa avevano approfittato proprio di questo periodo di ferie per trascorrere una giornata di relax al mare ma proprio mentre si dirigevano verso il litorale hanno trovato la morte.

Oltre allo scooter, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto: l’impatto si sarebbe verificato tra lo scooter e una vettura che stava svoltando all’interno del distributore di benzina. La coppia sarebbe stata sbalzata sulla carreggiata, bloccando il transito ad una terza auto. Si tratta di una prima ricostruzione ancora tutta da accertare e confermare. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per i ragazzi non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

“Il territorio aurunco è in profondo lutto. Un’estate iniziata con una tragedia sconvolgente causata dall’incidente di stamane. Melissa Rea e Matteo Ferrara erano due meravigliose anime, innamorati e pieni di vita. Le comunità di Rongolise e Piedimonte piangono i loro figli, così come un intero territorio” – si legge nel post diffuso da Generazione Aurunca.