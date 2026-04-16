Antonietta Garzia è il candidato sindaco di Ercolano del Partito Democratico. La decisione del circolo cittadino arriva a pochissimi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, a dimostrazione di un processo decisionale lungo in cui non sono mancati contrasti interni tra diverse fazioni.

Antonietta Garzia è la candidata sindaco di Ercolano del PD

In attesa dell’annuncio ufficiale, sui social di alcuni esponenti del PD cittadino sono cominciati a girare scatti e post che augurano in bocca al lupo a Garzia. Quest’ultima invece, questa mattina, nelle proprie storie ha pubblicato una foto di gruppo all’interno della sede corredata dalla scritta “Siamo una squadra fortissima”.

Una decisione tardiva: la fiducia degli elettori è data per scontata?

La designazione del candidato sindaco del PD era la più attesa in città da parte degli elettori, i quali avrebbero preferito che fosse prestata più attenzione al programma, alle proposte concrete per migliorare la vita quotidiana e risolvere quei problemi che incidono sulla vivibilità. In poco più di un mese alla chiamata alle urne risulterà abbastanza difficile trasmettere i concetti. Si potrebbe pensare che il Partito Democratico di Ercolano sia molto sicuro di vincere le elezioni e ottenere una maggioranza schiacciante, praticamente convinto della fiducia cieca degli ercolanesi. Vedremo.